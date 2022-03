Bal trad Rue de Seebach,Saint-Hilaire-la-Treille (87)

À 19h, venez partager votre repas pour être prèts à danser à 20h sur la musique du Bingo Duo : Yves Menut – accordéon, Jérôme Salpetier – mandoline, violon Vous êtes ensuite bienvenus pour dormir sur place, en intérieur, en camion ou en tente. Les premiers inscrits pourront bénéficier d’un bon lit ! Attention, la jauge est limitée, merci de réserver par mail auprès de Jen : jennifer.schoenach@yahoo.fr *source : événement [Bal trad](https://agendatrad.org/e/36003) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

