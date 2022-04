Bal Trad – On rangera plus tard + Satie’Tille MJC BOBY LAPOINTE Villebon-sur-Yvette Catégories d’évènement: Essonne

Villebon-sur-Yvette

Bal Trad – On rangera plus tard + Satie’Tille MJC BOBY LAPOINTE, 16 avril 2022, Villebon-sur-Yvette. Bal Trad – On rangera plus tard + Satie’Tille

MJC BOBY LAPOINTE, le samedi 16 avril à 20:00

Pour le bal de printemps, le collectif trad de la MJC Boby Lapointe vous invite à danser avec le Satie’Tille – atelier du conservatoire Erik Satie – en première partie. Puis On rangera plus tard, avec des musiciens de la vallée de Chevreuse.

8€

Bal Trad – On rangera plus tard + Satie’Tille MJC BOBY LAPOINTE 8, rue des maraîchers 91140 Villebon sur Yvette Villebon-sur-Yvette Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-16T20:00:00 2022-04-16T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Villebon-sur-Yvette Autres Lieu MJC BOBY LAPOINTE Adresse 8, rue des maraîchers 91140 Villebon sur Yvette Ville Villebon-sur-Yvette lieuville MJC BOBY LAPOINTE Villebon-sur-Yvette Departement Essonne

MJC BOBY LAPOINTE Villebon-sur-Yvette Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villebon-sur-yvette/

Bal Trad – On rangera plus tard + Satie’Tille MJC BOBY LAPOINTE 2022-04-16 was last modified: by Bal Trad – On rangera plus tard + Satie’Tille MJC BOBY LAPOINTE MJC BOBY LAPOINTE 16 avril 2022 MJC Boby Lapointe Villebon-sur-Yvette Villebon-sur-Yvette

Villebon-sur-Yvette Essonne