Cette année, le Conservatoire de Grand Poitiers refait son Bal Trad’. 20H : Les enfants mènent le bal Depuis le début de l’année, les enfants des écoles de Celle-Levescault, Coulombiers et Jazeneuil apprennent les chants et danses du Poitou auprès de Bastien Clochard. Les rondes, pas d’été ou bien quadrilles, traditionnels mais aussi inventés, n’ont plus de secret pour eux. Alors venez-vous confronter à ces experts ! Ce sont eux qui ouvrent le bal ! 21h : Braçaie / Moizbat’ BRAÇAÏE : Une « braçaïe » c’est une brassée, un ensemble en poitevin-saintongeais ! Une brassée de quoi ? Une brassée de musiciens ! Vous pourrez entendre les accordéons, violons, flûtes, saxophones, piano, cornemuse… des pratiques collectives trad’ des conservatoires de Bressuire, Parthenay et Poitiers. Ils vous joueront tout un tas de répertoire venu d’içhi ou bé d’alleùr, de quoi bien continuer cette soirée. MOIZBAT : Musique “Groove Agricole Évolutive en Périgord” ou la tradition ré-inventée! C’est dans le champs des musiques traditionnelles du Périgord et d’Occitanie que Moizbat cultive et explore les sonorités puissantes, les alliances acoustiques et improvisations vocalo-instrumentales. En mêlant trad et contemporain, musique primitive et savante, chant et danse, l’expression musicale du groupe est a la fois enracinée, hypnotique et métissée. Forts de leur identités artistiques et musicales, batterie, sax, accordéon diatonique, contrebasse, donnent envie de “boleguer” et de se laisser pousser les oreilles ! “Bonsoir d’être venus! nous c’est Moizbat, et vous ?” – Batterie: Alain JOSUE – Contrebasse: Paul MOTTEAU – Saxophone : Thomas FOSSAERT – Accordéon diatonique, guitare, chant : Christophe CELERIER Gratuit Salle des fêtes – Place du Champ de Foire – 86600 Coulombiers Co-organisation par le CRR de Grand Poitiers, la mairie de Coulombiers, les écoles et les APE de Coulombiers, Celle-Levescault et Jazeneuil. Tél : 06 12 26 36 50 *source : événement [Bal Trad’, Moizbat’ – Bracaie, Coulombiers, 86600 ](https://agendatrad.org/e/36291) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

