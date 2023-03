Bal Trad Milhac-de-Nontron Milhac-de-Nontron Catégories d’Évènement: Dordogne

Milhac-de-Nontron

Bal Trad, 10 mars 2023, Milhac-de-Nontron Milhac-de-Nontron. Bal Trad Salle des fêtes Milhac-de-Nontron Dordogne

2023-03-10 – 2023-03-10 Milhac-de-Nontron

Dordogne Milhac-de-Nontron Avec le groupe « Caniar ». Entrée au chapeau à partir de 19h. Auberge espagnole et buvette. Avec le groupe « Caniar ». Entrée au chapeau à partir de 19h. Auberge espagnole et buvette. +33 6 52 90 33 81 OTPN

Milhac-de-Nontron

dernière mise à jour : 2023-02-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Milhac-de-Nontron Autres Lieu Milhac-de-Nontron Adresse Salle des fêtes Milhac-de-Nontron Dordogne Ville Milhac-de-Nontron Milhac-de-Nontron Departement Dordogne Lieu Ville Milhac-de-Nontron

Milhac-de-Nontron Milhac-de-Nontron Milhac-de-Nontron Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/milhac-de-nontron milhac-de-nontron/

Bal Trad 2023-03-10 was last modified: by Bal Trad Milhac-de-Nontron 10 mars 2023 Dordogne Milhac-de-Nontron Salle des fêtes Milhac-de-Nontron Dordogne

Milhac-de-Nontron Milhac-de-Nontron Dordogne