Bal Trad 2 chemin des écoles Maison de Saint-Pierre Martigues Bouches-du-Rhône

2023-01-28 14:30:00 14:30:00 – 2023-01-28 18:30:00 18:30:00

Maison de Saint-Pierre 2 chemin des écoles

Bouches-du-Rhône Martigues EUR 7 7 14h30-16h : Première partie du bal

16h-17h : Gâteau des rois de l’association Entre2temps

17h-18h30 : Seconde partie du bal

19h : Repas partagé Un bal proposé par l’association « Entre 2 temps » à la maison de quartier de Saint-Pierre. Ouvert à tous sur inscription. entredeuxtemps@gmail.com +33 6 40 34 56 49 Maison de Saint-Pierre 2 chemin des écoles Martigues

