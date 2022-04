Bal Trad Lurcy Levis Lurcy-Lévis Lurcy-Lévis Catégories d’évènement: Allier

Lurcy-Lévis

Bal Trad Lurcy Levis Lurcy-Lévis, 7 mai 2022, Lurcy-Lévis. Bal Trad Lurcy Levis Salle Socioculturelle 24 boulevard Gambetta Lurcy-Lévis

2022-05-07 – 2022-05-07 Salle Socioculturelle 24 boulevard Gambetta

Lurcy-Lévis Allier Lurcy-Lévis EUR 6 6 Bal trad avec Le duo des nones et Les Lupauds des traces. lurcy.sport.loisir@wanadoo.fr +33 6 74 33 35 78 http://www.lsla.info/pages/actualites.php Salle Socioculturelle 24 boulevard Gambetta Lurcy-Lévis

dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Lurcy-Lévis Autres Lieu Lurcy-Lévis Adresse Salle Socioculturelle 24 boulevard Gambetta Ville Lurcy-Lévis lieuville Salle Socioculturelle 24 boulevard Gambetta Lurcy-Lévis Departement Allier

Lurcy-Lévis Lurcy-Lévis Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lurcy-levis/

Bal Trad Lurcy Levis Lurcy-Lévis 2022-05-07 was last modified: by Bal Trad Lurcy Levis Lurcy-Lévis Lurcy-Lévis 7 mai 2022 Allier Lurcy-Lévis

Lurcy-Lévis Allier