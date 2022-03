Bal trad Le Petit café Le Puy-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Puy-en-Velay

Bal trad Le Petit café, 31 mars 2022, Le Puy-en-Velay. Bal trad

Le Petit café, le jeudi 31 mars à 20:30

Comme tous les derniers jeudis du mois, venez au P’tit Café, apportez vos instruments, vos cordes vocales et les paroles qui vont avec, vos oreilles, vos orteils… et en avant ! C’est un bistrot, on peut prendre un verre !

Entrée libre

Session trad Le Petit café Le Puy en Velay, place du marché couvert Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-31T20:30:00 2022-03-31T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Le Puy-en-Velay Autres Lieu Le Petit café Adresse Le Puy en Velay, place du marché couvert Ville Le Puy-en-Velay lieuville Le Petit café Le Puy-en-Velay Departement Haute-Loire

Le Petit café Le Puy-en-Velay Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-puy-en-velay/

Bal trad Le Petit café 2022-03-31 was last modified: by Bal trad Le Petit café Le Petit café 31 mars 2022 Le Petit café Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay Haute-Loire