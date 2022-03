Bal trad Le Maquignon,Place Gerbaud,Mussidan (24)

Le Maquignon, Place Gerbaud, Mussidan (24), le samedi 11 juin à 20:30

Bingo, en trio Yves Menut, accordéon, compositions Jérôme Salpetier, mandoline, arrangements Michel Delhaye, guitare, arrangements Répertoire néo-trad, essentiellement constitué des compositions de Yves Menut, au service d’un large panel de danses de couples (mazurka, valse, polka, bourrées…) et de danses collectives (cercle, chapeloise, an-dro, anter dro…), avec en prime quelques danses originales à découvrir sur place. Réservation préalable nécessaire (jauge 70) au 0682271008 *source : événement [Bal trad](https://agendatrad.org/e/35955) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-11T20:30:00 2022-06-11T23:00:00

