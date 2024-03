Bal trad le 24 mars à Mauvaisin Mauvaisin La Grange Mauvaisin, dimanche 24 mars 2024.

Bal trad le 24 mars à Mauvaisin Trois groupes au programme d’un bel après-midi de danses trad. Billetterie à prix libre, buvette. Dimanche 24 mars, 15h00 Mauvaisin La Grange Billetterie à prix libre

Ça fait combien de temps qu’on n’a pas dansé ? Je ne vous parle pas de se déhancher vaguement sur quelques tubes aux paillettes fanées le soir du réveillon… Non, danser, pour de vrai. Danser pour de bon. Voilà qui va faire du bien : un bal trad à Mauvaisin, le 24 mars, qui nous rassemble sous la grange à l’arrivée du printemps, autour de musiciens de différents horizons mais toujours sur des pas de danses traditionnelles. Et si on ne connait pas les danses, c’est pas grave : on peut apprendre sur place (petite initiation avant le bal).

Au programme, trois groupes : Pique Lune, Black Hat Session et un duo accordéon + clarinette au nom énigmatique…

À 15h. Billetterie à prix libre. Buvette et crêpes sur place.

Mauvaisin La Grange mauvaisin Mauvaisin 31190 Haute-Garonne Occitanie

