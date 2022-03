Bal trad irlandais Les Blaches,Vernoux-en-Vivarais (07)

Bal trad irlandais Les Blaches,Vernoux-en-Vivarais (07), 16 mars 2022, . Bal trad irlandais

Les Blaches, Vernoux-en-Vivarais (07), le mercredi 16 mars à 19:00

La Fabrik à Lucioles vous propose de venir fêter l’équinoxe et la Saint-Patrick aux Blaches à Vernoux. – 14h-17h : atelier fresque du climat – 15h : l’équinoxe pour les petits : conte et fabrication d’un cadran solaire – 16h30 : goûter, gâteaux maison par la Fourmilière – 17h30-19h : table ronde lacto-fermentation, découverte, échanges de recettes et troc d’aliments – 18h30 : repas vegan proposé par Hêtre à Table autour de la lacto-fermentation -19h30 : bal trad irlandais avec Balbizard et Oswega Au plaisir de vous y retrouver ! *source : événement [Bal trad irlandais](https://agendatrad.org/e/35794) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

libre

avec Balbizard et Oswega Les Blaches,Vernoux-en-Vivarais (07) 690 chemin des Blaches Les Blaches, 07240 Vernoux-en-Vivarais, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-16T19:00:00 2022-03-16T23:00:00

Détails Autres Lieu Les Blaches,Vernoux-en-Vivarais (07) Adresse 690 chemin des Blaches Les Blaches, 07240 Vernoux-en-Vivarais, France lieuville Les Blaches,Vernoux-en-Vivarais (07)

Les Blaches,Vernoux-en-Vivarais (07) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//