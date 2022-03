Bal Trad gratuit Salle polyvalente,Seix (09)

Salle polyvalente, Seix (09), le vendredi 8 avril à 21:00

Et c’est reparti!!! … après 2 ans d’attente! Nous sommes heureux de vous retrouver pour notre bal trad mensuel, avec nos musiciens, dans la bonne humeur. Tout le monde est le bienvenu, danseurs confirmés, débutants, novices. Une bonne soirée nous atttend. A très bientôt. Nous avons hâte! Attention: Cette fois-ci, le bal commence **à 21h00** (pas d’inititation, ni de repas) *source : événement [Bal Trad gratuit](https://agendatrad.org/e/36014) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

avec Tradadou

