Bal trad folk avec l’Arlésienne Au Triolet Café,Soursac (19)

Au Triolet Café, Soursac (19), le samedi 15 octobre à 20:30

L’Arlésienne revient à Spontour pour enflammer de nouveau le parquet après ses passages dont tout le monde se souvient en juillet (photo ci-dessous) puis octobre 2021 ! Venez nombreux pour vous régaler de la cuisine de Mélodie (réservation conseillée) puis vous laisser porter par les “tubes de bal” du duo, mais aussi ses nouveaux morceaux mis au point durant les résidences de l’année 2022 ! La soirée se terminera pas un boeuf avec les musiciens présents ! ![](http://ekladata.com/A1v2ShGLOnShbVKUbxOVv3qAJ4U.jpg) *source : événement [Bal trad folk avec l’Arlésienne](https://agendatrad.org/e/36345) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

