Bal Trad Folk à la Rouquette La Rouquette La Rouquette Catégories d’évènement: Aveyron

La Rouquette

Bal Trad Folk à la Rouquette La Rouquette, 14 mai 2022, La Rouquette. Bal Trad Folk à la Rouquette La Rouquette

2022-05-14 – 2022-05-14

La Rouquette Aveyron La Rouquette 10 EUR Bal Trad Folk organisé par l’association Trad Folk en Villefranchois

La Rouquette : Salle des Fêtes

Entrée : 10€

Contact 07 81 22 44 96 Avec deux groupes de musiciens “les Marmittes” au style à consonance irlandaises et “Autres Directions” issus du Villeneuvois. Bal Trad Folk organisé par l’association Trad Folk en Villefranchois

La Rouquette : Salle des Fêtes

Entrée : 10€

Contact 07 81 22 44 96 OT Villefranche-Najac

La Rouquette

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, La Rouquette Autres Lieu La Rouquette Adresse Ville La Rouquette lieuville La Rouquette

La Rouquette La Rouquette https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-rouquette/

Bal Trad Folk à la Rouquette La Rouquette 2022-05-14 was last modified: by Bal Trad Folk à la Rouquette La Rouquette La Rouquette 14 mai 2022

La Rouquette