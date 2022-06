Bal trad et repas Moux-en-Morvan Moux-en-Morvan Catégories d’évènement: MOUX EN MORVAN

Nièvre

Bal trad et repas Moux-en-Morvan, 29 juin 2022, Moux-en-Morvan. Bal trad et repas

Salle des fêtes Moux-en-Morvan Nièvre

2022-06-29 – 2022-06-29 Moux-en-Morvan

Nièvre Moux-en-Morvan Paëlla suivi d’un concert avec Quentin Millet & Seb Lagrange.

Organisé par Radaboom. radaboom.asso@gmail.com Paëlla suivi d’un concert avec Quentin Millet & Seb Lagrange.

Organisé par Radaboom. Moux-en-Morvan

dernière mise à jour : 2022-06-20 par

Détails Catégories d’évènement: MOUX EN MORVAN, Nièvre Other Lieu Moux-en-Morvan Adresse Salle des fêtes Moux-en-Morvan Nièvre Ville Moux-en-Morvan lieuville Moux-en-Morvan Departement Nièvre

Moux-en-Morvan Moux-en-Morvan Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moux-en-morvan/

Bal trad et repas Moux-en-Morvan 2022-06-29 was last modified: by Bal trad et repas Moux-en-Morvan Moux-en-Morvan 29 juin 2022 Salle des fêtes Moux-en-Morvan Nièvre

Moux-en-Morvan Nièvre