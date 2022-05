Bal trad Duo Absynthe et Bohème Salle du Château-Robert,Égletons (19), 10 juin 2022, .

Bal trad Duo Absynthe et Bohème

Salle du Château-Robert, Égletons (19), le vendredi 10 juin à 20:30

Aurélien Claranbaux à l’accordéon et Sylvain Letourneau à la guitare forment le “Duo Absynthe”. Juchés en bordure de scène, comme deux amis sur un banc qui se donneraient des nouvelles, parleraient de la pluie et du beau temps… Mais nulle banalité dans la musique du Duo Absynthe ! On y célèbre les mélodies avec malice et révérence, on n’y sert que des références, mais distillées à l’alambic maison… Le duo “Bohème” est né de la double rencontre de deux musiciens et deux univers musicaux. Pauline Caplier, jusqu’alors pianiste classique, et Sylvain Letourneau, amateur de swing, font surgir de leur partage un bal dynamique et spontané, à la virtuosité sensible et au swing affirmé au service de la danse. *source : événement [Bal trad Duo Absynthe et Bohème](https://agendatrad.org/e/36119) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

10 €/ 5 €

avec Bohème et Duo Absynthe

Salle du Château-Robert,Égletons (19) 1, Rue de Soudeilles Salle du Château-Robert, 19300 Égletons, France



