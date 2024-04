Bal trad de printemps Salle Le rouge gorge, Avignon (84), samedi 20 avril 2024.

Bal trad de printemps avec Avettes Duo et Les trad Mousquetaires Samedi 20 avril, 20h00 Salle Le rouge gorge, Avignon (84)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-20T20:00:00+02:00 – 2024-04-21T00:30:00+02:00

Fin : 2024-04-20T20:00:00+02:00 – 2024-04-21T00:30:00+02:00

20 h 30 :Classe d’accordéon de Jean-Baptiste Brunel

21 h 00 :Les trad Mousquetaires

Interplateau: Classe accordéon

23 h 30 :Avettes Duo

Fin de soirée: boeuf si affinités

https://www.facebook.com/people/Duo-Avettes/61552031415817/

https://www.youtube.com/watch?v=T6l7fNNhvBQ&ab_channel=TYLT%3ATheYellowLittleTruck

source : événement Bal trad de printemps publié sur AgendaTrad

Salle Le rouge gorge, Avignon (84) 11, Rue de la Peyrolerie

Salle Le rouge gorge, 84000 Avignon, France [{« link »: « https://www.facebook.com/people/Duo-Avettes/61552031415817/ »}, {« data »: {« author »: « TYLT : The Yellow Little Truck », « cache_age »: 86400, « description »: « Suivez-les sur les ru00e9seaux:nhttps://www.facebook.com/profile.php?id=61552031415817nhttps://www.youtube.com/watch?v=lN6CldgRbAMnnVoici un duo cru00e9u00e9 en octobre 2023, pour faire danser petits et grands. Pour animer des bals intergenerationels, sans frontiu00e8res.nUn ru00e9pertoire de musique u00e0 danser traditionnelles et composu00e9es. D’Occitanie et d’ailleurs.nn »les vignerons » bouru00e9e 2 tempsnnPar Jean-Baptiste Brunel & Du00e9borah LucannVoici une bourru00e9e u00e0 2 temps traditionnelle, que Du00e9borah avait apprise lorsqu’elle jouait, il y a fort longtemps, dans « La Bourru00e9e Gannatoise » de Gannat (dans son Allier, Auvergne bourbonnaise natale). C’est Stephane Billard ( directeur artistique et choru00e9graphe de la troupe) qui u00e0 u00e9crit ce chant, un simple refrain couplet pour l’occasion de leur nouveau spectacle en ce temps-lu00e0, dans lequel u00e9tait u00e9voquu00e9 en un tableau choru00e9graphique, la convivialitu00e9 de la fu00eate de fin des vendanges. nn Elle l’appelle » Les Vignerons ». Mais ru00e9cemment Lucie et Gabriel du duo Azare avec qui nous avons passu00e9 un du00e9licieux moment musical, nous ont dit connau00eetre cette bourru00e9e sous le nom de » La Belle sur le Navire », il existe aussi un chant. Cette bourru00e9e serait originaire du Bas Berry.nnLe copain accordu00e9oniste Yannick Guyader, l’a connu sous le nom de » La voile au vent », recueilli par La Chavannu00e9e.nLa tradition est vivante et continue son chemin u00e0 travers le temps, comme au pru00e9sent. », « type »: « video », « title »: « DUO AVETTES – Les vignerons », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/T6l7fNNhvBQ/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=T6l7fNNhvBQ », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC6CTfEHv6LNZxUJ8gD-xeCg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=T6l7fNNhvBQ&ab\_channel=TYLT%3ATheYellowLittleTruck »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/48286 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

baltrad balfolk