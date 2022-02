Bal Trad de Carnaval salle des fêtes,Ossun (65)

Bal Trad de Carnaval salle des fêtes,Ossun (65), 5 mars 2022, . Bal Trad de Carnaval

salle des fêtes, Ossun (65), le samedi 5 mars à 18:00

Bal de Carnaval qui débutera aprés le cortège qui débute à 14h el le procés à 17h et lors de la crémation de Sent-Pançard! Plusieurs groupes présent animeront le bal!! *source : événement [Bal Trad de Carnaval](https://agendatrad.org/e/35376) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

0

avec Chancaires de Sent Pé le Lerens , Claribarri, Pialòt de cordas et departement traditionnel du conservatoire de Pau salle des fêtes,Ossun (65) salle des fêtes salle des fêtes, 65380 Ossun, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T18:00:00 2022-03-05T22:00:00

Détails Autres Lieu salle des fêtes,Ossun (65) Adresse salle des fêtes salle des fêtes, 65380 Ossun, France lieuville salle des fêtes,Ossun (65)

salle des fêtes,Ossun (65) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//