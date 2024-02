Bal Trad’ Rue Mozart Chadrac, vendredi 16 février 2024.

Bal Trad’ Rue Mozart Chadrac Haute-Loire

La Couveuse et le CDMDT 43 organisent un Bal Trad’.

Ouvert à tous les musicien.nes et chanteur.ses familier ou non des répertoires trad’, venez découvrir ! On peut aussi venir pour danser ou simplement écouter et boire un coup !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 19:00:00

fin : 2024-02-16

Rue Mozart Maison Pour Tous La Couveuse

Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes cdmdt43.mail@gmail.com

L’événement Bal Trad’ Chadrac a été mis à jour le 2024-02-10 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay