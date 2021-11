Cassagnes-Bégonhès Cassagnes-Bégonhès Aveyron, Cassagnes-Bégonhès Bal Trad Cassagnes-Bégonhès Cassagnes-Bégonhès Catégories d’évènement: Aveyron

Cassagnes-Bégonhès, le samedi 27 novembre à 21:00

Bal Trad de La Talvera

Entrée gratuite

Bal trad animé par La Talvera en clôture d’une journée de projection du film decumentaire Cassagnes-Bégonhès Salle des Fêtes Cassagnes-Bégonhès Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T21:00:00 2021-11-27T23:50:00

