Bal trad Bar le 482 près de la salle des fêtes,Romagne (33)

Bal trad Bar le 482 près de la salle des fêtes,Romagne (33), 13 mai 2022, . Bal trad

Bar le 482 près de la salle des fêtes, Romagne (33), le vendredi 13 mai à 21:00

Bal Trad avec Didier et Natalie OLIVER et Hastapen *source : événement [Bal trad](https://agendatrad.org/e/36526) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

au chapeau

avec D et N Oliver et Hastapen Bar le 482 près de la salle des fêtes,Romagne (33) 16, Rue Jacques Longueville Bar le 482 près de la salle des fêtes, 33760 Romagne, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-13T21:00:00 2022-05-13T23:30:00

Détails Autres Lieu Bar le 482 près de la salle des fêtes,Romagne (33) Adresse 16, Rue Jacques Longueville Bar le 482 près de la salle des fêtes, 33760 Romagne, France lieuville Bar le 482 près de la salle des fêtes,Romagne (33)

Bar le 482 près de la salle des fêtes,Romagne (33) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//