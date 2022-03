bal trad avec ZANZIBAR 5tet au Zéphirin le Zéphirin – St Martail 33490,Saint-Martial (33)

### Musiques métisses / bal trad ### Musique pour Quartet/quintet à Cordes Original ![](https://albacarma.files.wordpress.com/2019/09/zanzibar-quintet-targon-28-10-18-7.jpg?w=736)### **Pascal Lefeuvre : vielle à roue, compositionsThomas Bienabe : mandoline, mandole, oud****Cathy Castet : violon, chant, bohaMario Peperoni : violon, chant**, compositionsEric Duboscq : basse **ZANZIBAR**.**4** – **ZANZIBAR.5** Une machine pour faire danser !Notre choix esthétique nous porte vers une interprétation et une orchestration actuelle.L’art de la variation, dans tous ses états, avec la danse comme base de jeu.Vous pourrez taper du pied, siffler, chanter et apprécier l’inventivité, la fraîcheur, les dialoguesd’une musique festive, endiablée, ambitieuse, ludique et dansante… ouverte au monde. ### **ZANZIBAR en concert au Rocher de Palmer** ![](https://albacarma.files.wordpress.com/2019/10/pochette-zanzibar-al0116.jpg?w=320) https://albacarma.wordpress.com/artistes/zanzibar-cie/zanzibar-quartet-quintet/ *source : événement [bal trad avec ZANZIBAR 5tet au Zéphirin](https://agendatrad.org/e/35985) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

