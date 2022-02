Bal trad avec UnKlouged près d’Antrenas en Lozère A préciser,Antrenas (48), 26 février 2022, .

Prochain bal trad en Lozère, près d’Antrenas, samedi 26 février 2022 avec le groupe UnKlouged (Banjo, accordéon, batterie) de la Compagnie des Tubercules. 18h : ouverture de l’accueil18h30 : Atelier danse19h30 : Repas partagé20h30 : Bal (durée 3 heures) Café et Thé en libre service Si vous participez au repas partagé, amenez un plat sucré ou salé et une bouteille, vos verres, assiettes, couverts, serviettes… et prévoyez de remporter vos déchets et bouteilles vides. Inscription nécessaire par SMS au 06 64 41 55 92 pour recevoir le lieu exact qui vous sera envoyé le matin même. Merci d’y préciser le nombre de personnes.Pour participer, il est nécessaire d’adhérer (gratuitement) aux “Artisans du nous” ( ) afin de pouvoir présenter sa carte d’adhésion en cas de contrôle.Peu de places de parking, privilégiez le covoiturage.PAF : 5€ adultes, 3€ enfants, plus un chapeau en fin de bal pour compléter.A très vite *source : événement [Bal trad avec UnKlouged près d’Antrenas en Lozère](https://agendatrad.org/e/35544) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

