Complexe sportif Paul Bourzac, Salle Marc Bourcheix, Aubière (63), le samedi 2 avril à 21:00

**Pour danser et chanter, pour la convivialité :** Valses, scottishs, mazurkas, bourrées, cercles, gavottes, andro, madison, … et **des danses d’ici et d’ailleurs.** **Les danses collectives sont présentées** pour que chacun puisse participer. A cette soirée, **Tournelune** c’est Accordéon diatonique, vielle, cabrette, guitare et chant. Pour tout renseignement bal.ulpe63170@gmail.com Conditions d’entrée soumises aux règles sanitaires en vigueur. Mais bonne humeur recommandée quoiqu’il advienne! *source : événement [Bal Trad avec Tournelune](https://agendatrad.org/e/35769) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

7€ pour les plus de 18 ans

avec Tournelune Complexe sportif Paul Bourzac,Salle Marc Bourcheix,Aubière (63) 8, Avenue Charles de Gaulle Complexe sportif Paul Bourzac, Salle Marc Bourcheix, 63170 Aubière, France

2022-04-02T21:00:00 2022-04-02T01:00:00

