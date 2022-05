Bal trad avec le trio Ondes d’OC Étang de Nouailhas,La Croisille-sur-Briance (87)

Étang de Nouailhas, La Croisille-sur-Briance (87), le samedi 14 mai à 19:00

Le trio **Ondes d’Oc** vous propose de venir partager la soirée en musique , et virevolter sur des airs traditionnels . Préparer vos gambettes , les rythmes peuvent être endiablés ! Contact scène philippe : 0781887039 ph.sourrouille@protonmail.com *source : événement [Bal trad avec le trio Ondes d’OC ](https://agendatrad.org/e/36461) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

prix libre et conscient

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T22:30:00

