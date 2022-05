Bal trad avec le groupe Chaï Plaine-et-Vallées, 3 juin 2022, Plaine-et-Vallées.

Bal trad avec le groupe Chaï Route de Thouars A la salle des fêtes de Ligaine Plaine-et-Vallées

2022-06-03 – 2022-06-03 Route de Thouars A la salle des fêtes de Ligaine

Plaine-et-Vallées Deux-Sèvres Plaine-et-Vallées

EUR Suite aux interventions en danse et en musique traditionnelles de Lucile Desrats, professeur en violon traditionnel au conservatoire Tyndo et Benoît Guerbigny, professeur en accordéon diatonique au conservatoire Tyndo, les enfants de l’école de Saint-Charles et de l’école de Taizé-Missé présenteront à leurs parents et aux curieux leur grand bal. Ils lanceront la soirée avant de laisser la place au groupe Chaï qui nous propulsera dans un mouvement tourbillonnant de convivialité et d’énergie. Ils nous entraîneront dans des sons du Poitou aux esthétiques rugueuses où deux violons et un accordéon se frotteront pour un bal traditionnel au son résolument moderne. Une musique de territoire aux arrangements sauvages. nUne soirée dédiée à la danse où tout le monde se retrouve dans une belle énergie collective !

Laissez-vous entraîner par une énergie exaltante pour ce bal trad’. Les enfants de l’école de Saint-Charles et de l’école de Taizé-Missé présenteront à leurs parents et aux curieux leur grand bal de laisser la place au groupe Chaï qui vous entrainera au son du Poitou.

+33 5 49 66 17 65

thumbnail_Chaï® Doume

Route de Thouars A la salle des fêtes de Ligaine Plaine-et-Vallées

