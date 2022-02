Bal Trad avec Duo Absynthe Rue du Tour de Loyre,Malemort-sur-Corrèze (19)

Bal Trad avec Duo Absynthe Rue du Tour de Loyre,Malemort-sur-Corrèze (19), 12 mars 2022, . Bal Trad avec Duo Absynthe

Rue du Tour de Loyre, Malemort-sur-Corrèze (19), le samedi 12 mars à 21:00

Bal Folk samedi 12 mars 2022 à 21h à l’Espace Culturel Jean Ferrat à Malemort.Avec :- DUO ABSYNTHE : groupe issu de la rencontre de deux musiciens noctambules (mazurkas rêveuses, scottishs dynamites ou bourrées délirantes),- les musiciens de LA MAIADE MALEMORTINE. Entrée : 8 €. Buvette sur place. *source : événement [Bal Trad avec Duo Absynthe](https://agendatrad.org/e/35452) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

8 €

avec Duo Absynthe et La Maïade Malemortine Rue du Tour de Loyre,Malemort-sur-Corrèze (19) Espace Culturel Jean Ferrat Rue du Tour de Loyre, 19360 Malemort-sur-Corrèze, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T21:00:00 2022-03-12T01:00:00

Détails Autres Lieu Rue du Tour de Loyre,Malemort-sur-Corrèze (19) Adresse Espace Culturel Jean Ferrat Rue du Tour de Loyre, 19360 Malemort-sur-Corrèze, France lieuville Rue du Tour de Loyre,Malemort-sur-Corrèze (19)

Rue du Tour de Loyre,Malemort-sur-Corrèze (19) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//