Il y aura une initiation à la danse proposée par l ‘amicale civracaise de 20h à 21h, suivi par le bal trad avec le groupe Alenada. Bal à l’extérieur mais repli dans une salle possible si mauvais temps. *source : événement [Bal trad avec Alenada](https://agendatrad.org/e/35968) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

10 euros ( gratuit – de 18 ans)

2022-04-23T20:00:00 2022-04-23T00:00:00

