Bal Trad’ Auvergnat 22,Boulevard Mouchy,Montlhéry (91), 21 mai 2022, .

Bal Trad’ Auvergnat

22, Boulevard Mouchy, Montlhéry (91), le samedi 21 mai à 17:00

Le Réveil Auvergnat vous propose, samedi 21 mai, un **Bal Trad****’** **AUVERGNAT** **Atelier Musique** **– Bœuf / Scène ouverte** **- De 17h à 19h Atelier Musique :****Découverte et Partage autour des répertoires du Massif Central.** Vous jouez d’un instrument, traditionnel « auvergnat » ou non, et vous souhaitez découvrir ou partager les répertoires du Massif Central : N’hésitez pas à nous contacter 06 25 48 18 87 ou auvergnatreveil@gmail.comSi besoin, nous pouvons vous envoyer partitions ou mp3 Entrée gratuite avec Auberge « Bougnate » : Venez avec vos spécialités salées ou sucrées et une boisson … à partager. Salle des fêtes de Montlhéry, Bd Mouchy 91310 Montlhéry **- A partir de 20h Bal Trad’ Auvergnat :****Bœuf/Scène ouverte pour le plaisir des danseurs.** Des fourmis dans les jambes, vous rêvez de scottishs, valses, mazurkas, polkas et bien sûr de taper la bourrée : N’hésitez pas, venez au Bal Trad’ Auvergnat, animé par un bœuf musical ouvert à tout musicien désirant proposer au public une soirée inédite ! Entrée gratuite avec Auberge « Bougnate » : Venez avec vos spécialités salées ou sucrées et une boisson … à partager. Salle des fêtes de Montlhéry, Bd Mouchy 91310 Montlhéry Pour plus de renseignements : 06 25 48 18 87 ou auvergnatreveil@gmail.com*source : événement [Bal Trad’ Auvergnat](https://agendatrad.org/e/36169) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

Gratuite

organisé par Le Réveil Auvergnat

22,Boulevard Mouchy,Montlhéry (91) 22, Boulevard Mouchy, 91310 Montlhéry, France



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T17:00:00 2022-05-21T23:00:00