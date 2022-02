Bal trad à Tournefeuille avec le Trio Pique Poque et Tradivarium Salle Jaune du Phare,Tournefeuille (31)

**Tradivarium** Ce groupe de musique d’ensemble d’Arpalhands d’une trentaine de musiciens est dirigé par **Rémi Geffroy**, jeune accordéoniste diatonique talentueux à la créativité et à l’énergie débordante et communicative.Tradivarium se composé d’instruments variés (accordéon diatonique, violon, guitare, flûte, …)Le répertoire s’étend des musiques traditionnelles, à des compositions originales, des musiques de films réinterprétées pour les mettre au service de la danse. **Pique Poque** Ce trio propose un répertoire de bal construit essentiellement à partir de compositions originales !Accordéon chromatique, violon, guitare s’unissent pour créer une musique à danser singulière et légère !Ces 3 musiciens vous invitent à un voyage qui vous mènera de Gascogne en Béarn, au travers d’une vaste Occitanie, avec quelques détours par la Bretagne et le Québec ! Renseignements: 06 88 94 07 96 05 61 85 97 32 Tarif réduit: adhérents du club, demandeurs d’emploi et étudiants (sur justificatif) Accés par bus Tisséo ligne L3 (Arènes-Plaisance) arrêt LES CHÊNES (300 m de marche à pied) Retour: bus L3 vers ARÈNES toutes les 1/2 heures jusqu’à 1:20 *source : événement [Bal trad à Tournefeuille avec le Trio Pique Poque et Tradivarium](https://agendatrad.org/e/35367) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

8 € (tarif réduit 5€)

2022-04-15T21:00:00 2022-04-15T00:30:00

