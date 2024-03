Bal Trad à Saint-Amand de Coly Abbaye notre-dame des gardes Saint-Georges-des-Gardes, samedi 13 avril 2024.

Bal Trad à Saint-Amand de Coly avec Balandrane Samedi 13 avril, 20h00 Abbaye notre-dame des gardes Prix libre et conscient

Début : 2024-04-13T20:00:00+02:00 – 2024-04-14T00:00:00+02:00

Fin : 2024-04-13T20:00:00+02:00 – 2024-04-14T00:00:00+02:00

Samedi 13 Avril – 20h Bal TradEcoCycle fait revenir le groupe Balandrane pour une nouvelle soirée placée sous le signe du bal trad. Bourrées, mazurka, valses et rondes seront au rendez-vous ! Rdv au Séchoir à 20h pour l’initiation à la danse et le rappel des pas. Début du bal à 20h30 ! Un coin repos et jeux sera accessible toute la soirée pour les jambes fatiguées Buvette sur placeEntrée à prix libre et conscientsource : événement Bal Trad à Saint-Amand de Coly publié sur AgendaTrad

Abbaye notre-dame des gardes 1 rue du Monastère Lieu dit Les Gardes, Saint-Georges-des-Gardes, 49120, Pays de la Loire Saint-Georges-des-Gardes 49120 Saint-Georges-des-Gardes Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 29 57 16

baltrad balfolk