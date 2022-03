bal trad a la Capéro 1 er étage du magasin bio Lutscrampo,Eauze (32)

1 er étage du magasin bio Lutscrampo, Eauze (32), le samedi 26 mars à 14:00 4€ et chapeau

organisé par Bals Incognitos 1 er étage du magasin bio Lutscrampo,Eauze (32) 553, Avenue des Pyrénées 1 er étage du magasin bio Lutscrampo, 32800 Eauze, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T14:00:00 2022-03-26T18:00:00

Détails Autres Lieu 1 er étage du magasin bio Lutscrampo,Eauze (32) Adresse 553, Avenue des Pyrénées 1 er étage du magasin bio Lutscrampo, 32800 Eauze, France lieuville 1 er étage du magasin bio Lutscrampo,Eauze (32)

