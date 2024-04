Bal trad à Coly-Saint-Amand Séchoir Coly-Saint-Amand, samedi 13 avril 2024.

Bal trad à Coly-Saint-Amand Séchoir Coly-Saint-Amand Dordogne

EcoCycle fait revenir le groupe Balandrane pour une nouvelle soirée placée sous le signe du bal trad. Bourrées, mazurka, valses et rondes seront au rendez-vous !

Rdv au Séchoir à 20h pour l’initiation à la danse et le rappel des pas.

Buvette sur place.

EcoCycle fait revenir le groupe Balandrane pour une nouvelle soirée placée sous le signe du bal trad. Bourrées, mazurka, valses et rondes seront au rendez-vous !

Rdv au Séchoir à 20h pour l’initiation à la danse et le rappel des pas.

Un coin repos et jeux sera accessible toute la soirée pour les jambes fatiguées.

Buvette sur place. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:00:00

fin : 2024-04-13

Séchoir 152 route du peuch

Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@associationecocycle.org

L’événement Bal trad à Coly-Saint-Amand Coly-Saint-Amand a été mis à jour le 2024-04-05 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère