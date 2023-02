Bäl Totëm Agronaute (L’) – Ferme urbaine, 25 février 2023, Nantes.

2023-02-25

Horaire : 18:00 23:30

Gratuit : non 8€ avant 19h – 12€ après 19h

Le crew Optimé te propose son 3e Bäl Totëm avec 8h de son à l’Agronaute, la ferme urbaine alternative de l’Ile de Nantes. Dj set et Live set, jam graff, fresque participative, mapping, tapis persan, performers, massages, stand eco-maquillage et paillettes, stand créateur by BABA, Happy hour, Stand CBD, vegan food & produits locaux issus du commerce équitable. Le lieu sera complètement réinvesti pour vous offrir une expérience immersive la plus intense possible. Viens comme tu es ! Mais si tu te costumes, la fête sera encore plus folle. Thème : ‘ musique : Downtempo / SlowTek / Organic / Progressive

Agronaute (L’) – Ferme urbaine Île de Nantes Nantes 44200

https://www.lagronaute.fr/ contact@lasauge.fr