Bal, toro et fuego et bataille de confettis

2022-08-15 21:00:00 – 2022-08-15 00:30:00

EUR 0 0 Les bals sont de retour ! Tous les dimanches soirs et jours fériés, en juillet et août, un groupe de bal viendra ambiancer la Place Louis XIV.

Programmation à venir, la mise à jour se fera ici-même d’ici peu…

TORO DE FUEGO ET BATAILLE DE CONFETTIS

C’est la tradition à St Jean de Luz, la fameuse bataille de confettis, à partir de 21h et jusqu’au bout de la nuit… Pour les petits, et les plus grands ! Sachets en vente dans les cabanes sur la Place Louis XIV.

Ne manquez pas à 22h30, celui que l’on ne présente plus : le Toro de Fuego, un spectacle pyrotechnique unique accompagné de sa fameuse musique Granada.

