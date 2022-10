Bal Tango Argentin Marseille 9e Arrondissement Marseille 9e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

2022-10-15 20:00:00

EUR 12

Aurora Fortuno travaille à Turin en tant que DJ résidente dans plusieurs milongas, dont Cafè Procope, Maison Musique, Caffè Basaglia, Bunker.



Aurora Fortuno travaille à Turin en tant que DJ résidente dans plusieurs milongas, dont Cafè Procope, Maison Musique, Caffè Basaglia, Bunker.



Elle est invitée à des festivals, des marathons, des événements dans de nombreuses villes en Italie et à l’étranger, dont Berlin, Prague, Moscou, Tarbes, Albi, Lisbonne, Lugano, Metz, Innsbruck, Athènes.



Aurora Fortuno (Dj) La Cité de la Musique – Bastide de la Magalone vous donne rendez-vous les 15 octobre et 1er avril pour un Bal Tango Argentin.

