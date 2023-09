Bal swing : Swing is the thing ! Bibliothèque Buffon Paris Catégories d’Évènement: ile de france

de 15h00 à 17h00

.Tout public. gratuit Auditorium 5ème étage Entrée libre Grand bal swing précédé de démonstrations pour danseurs de tous niveaux, à l’occasion du festival Monte le son ! Venez apprendre ou pratiquer les principales figures du jazz roots et du lindy hop grâce aux démonstrations de Miles et de Jenn de l’association Swing is the Thing : – de 15h à 16h : initiation tous niveaux + show – de 16h à 17 h : bal swing Auditorium de la Bibliothèque Buffon (5ème étage), 15 bis rue Buffon 75005 Paris Entrée libre sans réservation, dans la limite des places disponibles Bibliothèque Buffon 15 Bis rue Buffon 75005 Paris Contact : +33155432525 https://www.facebook.com/BuffonCDML/ https://www.facebook.com/BuffonCDML/

Sophie Le Guenedal

