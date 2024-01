Bal Swing Café-poème Livraisemblable Douarnenez, vendredi 2 février 2024.

Bal Swing Café-poème Livraisemblable Douarnenez Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 19:00:00

fin : 2024-02-02

Les danseurs douarnenistes vous invitent à swinguer dans vos plus beaux apparats et sous vos plus beaux atouts, soyons fous ! Entrée conseillée 5 à 10 €

Café-poème Livraisemblable 60 rue Jean Jaurès

Douarnenez 29100 Finistère Bretagne livraie.dz@gmail.com



