Sur la plaine, le dimanche 6 juin à 17:30

[http://www.cocoswingmarseille.com](http://www.cocoswingmarseille.com)NG DE LA PLAINE par Coco Swing Marseille Cet été, il n’y aura plus de spleen du dimanche soir. avec Live de l’Olympique de Marswing ! Quand? à 17h30. Juste après la Flashmob de la Fête du vélo : [https://bit.ly/3i9UJpc](https://bit.ly/3i9UJpc) Où ? Viens à la Plaine et suis la musique. Viens léger, prend tes billets. Les musiciens doivent être payés. Le chapeau va tourner. Covid ! La place est grande, on respecte les distances. Place à la plainitude du Swing ! www.cocoswingmarseille.com

Entrée libre – Participation au chapeau

♫JAZZ♫ Sur la plaine place Jean Jaures 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

2021-06-06T17:30:00 2021-06-06T19:30:00

