Bal sur les décombres #2 : d’où vient la vocation des politiques ? Le Grand Parquet, 15 avril 2023, Paris.

Le samedi 15 avril 2023

de 19h00 à 21h00

.Public enfants adolescents. A partir de 13 ans. payant

tarif unique : 5€

Deux acteurs explorent les tenants et les aboutissant de la parole intime et publique chez les hommes et femmes politiques.

Tout Un Ciel propose un cycle de trois performances avec des habitants et des acteurs professionnels, pour penser ensemble sa place dans ce monde.

Il s’agit de prendre le Grand Parquet pour ce qu’il est : une salle de bal. Un endroit populaire où on se retrouve pour oublier les tracas de la semaine, pour se montrer, on se faisait beau à l’époque des bals, on n’aurait jamais dansé avec un garçon en jeans, les filles repassaient les jupes et les chemisiers. Une tradition populaire qui a complètement disparue. Reconvoquer ce souvenir comme axe principal des performances, un endroit où on glisse on danse, sur les gravats du quotidien, une maison légère pour penser les problèmes lourds du monde. Des visions singulières qui court-circuitent les questions sociétales et les vivifient : Le bénévolat, La politique et Le soin.

Prochain bal sur les décombres : sam 10 juin à 19h • Bal sur les décombres #3 : Entre le soin des bébés et le soin de vieux : au milieu coulent les mères

Le Grand Parquet Jardins d’Eole – 35 rue d’Aubervilliers 75018 Paris

Contact : https://www.legrandparquet.fr/agenda/bal-sur-les-decombres-2/ https://www.facebook.com/legrandparquet/ https://www.facebook.com/legrandparquet/ https://hub-tpv.shop.secutix.com/selection/event/date?productId=10228637183907>mStepTracking=true

Franck Guillemain