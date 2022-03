Bal Solidarité Ukraine Salle Chamagnat – Institution Ste Marie,Beaucamps-Ligny (59)

Grand bal de la solidarité avec l’Ukraine. Tous les fonds collectés seront reversés à l’aide au peuple ukrainien. *source : événement [Bal Solidarité Ukraine](https://agendatrad.org/e/35901) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

6 € minimum

avec Geoshi, Les vielles qui dansent, Pirlouette, Smitlap et Trio RCB en duo… Salle Chamagnat – Institution Ste Marie,Beaucamps-Ligny (59) 31, Rue de l’Église Salle Chamagnat – Institution Ste Marie, 59134 Beaucamps-Ligny, France

