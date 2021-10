Sisteron Sisteron Alpes-de-Haute-Provence, Sisteron Bal Sisteron Sisteron Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Sisteron

Bal Sisteron, 23 octobre 2021, Sisteron. Bal 2021-10-23 21:30:00 21:30:00 – 2021-10-23 23:00:00 23:00:00 rue des Combes Salle de l’Alcazar

Sisteron Alpes de Haute-Provence Sisteron EUR 12 12 Animé par Cécile de Méritens Orchestra. patrice.lintingre@laposte.net +33 6 83 73 84 02 dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Sisteron Autres Lieu Sisteron Adresse rue des Combes Salle de l'Alcazar Ville Sisteron lieuville 44.19645#5.93987