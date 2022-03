Bal Salsa Saint-Céré Saint-Céré Catégories d’évènement: Lot

Saint-Céré

Bal Salsa Saint-Céré, 7 mai 2022, Saint-Céré. Bal Salsa Confrérie de Dyonisos 112 rue Léon Moussinac Saint-Céré

2022-05-07 16:00:00 16:00:00 – 2022-05-07 Confrérie de Dyonisos 112 rue Léon Moussinac

Saint-Céré Lot L’association la Clef des arts aux champs organise un bal animé par 8 musiciens professionnels et amatejurs, avec David Zerath.

Buvette et restauration sur place. Sur réservation. +33 6 86 70 87 70 clac-lavalade

Confrérie de Dyonisos 112 rue Léon Moussinac Saint-Céré

dernière mise à jour : 2022-03-25 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Saint-Céré Autres Lieu Saint-Céré Adresse Confrérie de Dyonisos 112 rue Léon Moussinac Ville Saint-Céré lieuville Confrérie de Dyonisos 112 rue Léon Moussinac Saint-Céré Departement Lot

Saint-Céré Saint-Céré Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-cere/

Bal Salsa Saint-Céré 2022-05-07 was last modified: by Bal Salsa Saint-Céré Saint-Céré 7 mai 2022 Lot Saint-Céré

Saint-Céré Lot