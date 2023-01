Bal Saint-Georges-Lagricol, 4 février 2023, Saint-Georges-Lagricol . Bal Le Bourg Salle polyvalente Saint-Georges-Lagricol Haute-Loire Salle polyvalente Le Bourg

Haute-Loire EUR 5 5 Bal de l’APE animé par DJ « DSP », à partir de 22h à la salle polyvalente.

Entrée : 5 €.

Navette possible (1 € / personne) à partir de 21h30 sur réservation : 06 30 93 34 50. +33 6 81 72 21 51 Salle polyvalente Le Bourg Saint-Georges-Lagricol

