Le dimanche 4 juillet 2021

de 18h à 20h

Le dimanche 12 septembre 2021

de 18h à 20h

gratuit

Par l’association Caprioara Vous êtes invité·e à venir danser au rythme des musiques roumaines ! Les danses, en chaîne ou en couple, seront accessibles au plus grand nombre et encadrées par plusieurs danseurs de l’association. Événements -> Soirée / Bal Place Brancusi Place Brancusi Paris 75014

Contact :Association Caprioara 06 81 82 36 23 mc.lemoine@wanadoo.fr http://caprioara-danseroumaine.blogspot.com/

