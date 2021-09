Vias Vias Hérault, Vias BAL ROSE DES POMPIERS D’AGDE Vias Vias Catégories d’évènement: Hérault

Vias

BAL ROSE DES POMPIERS D’AGDE Vias, 1 octobre 2021, Vias. BAL ROSE DES POMPIERS D’AGDE 2021-10-01 19:30:00 – 2021-10-01

Vias Hérault Vias Participez à cette soirée exceptionnelle animée par DJ Patrice Esposito, organisée par l’amicale des pompiers d’Agde, à l’occasion d’Octobre Rose.

Les bénéfices des entrées seront versés à l’association Ruban Rose.

Masque et passe sanitaire obligatoires. Pré réservation sur https://amicalepompiersagde.fr Participez à cette soirée exceptionnelle animée par DJ Patrice Esposito, organisée par l’amicale des pompiers d’Agde, à l’occasion d’Octobre Rose.

Les bénéfices des entrées seront versés à l’association Ruban Rose. Participez à cette soirée exceptionnelle animée par DJ Patrice Esposito, organisée par l’amicale des pompiers d’Agde, à l’occasion d’Octobre Rose.

Les bénéfices des entrées seront versés à l’association Ruban Rose.

Masque et passe sanitaire obligatoires. Pré réservation sur https://amicalepompiersagde.fr dernière mise à jour : 2021-09-17 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Vias Autres Lieu Vias Adresse Ville Vias lieuville 43.31264#3.4086