Bal Rock organisé par La Ruse Ferme d’en Haut Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Bal Rock organisé par La Ruse Ferme d’en Haut, 25 juin 2022, Villeneuve-d'Ascq. Bal Rock organisé par La Ruse

Ferme d’en Haut, le samedi 25 juin à 20:30

**Let’s dance en showcase par La Ruse** Des danseurs à l’énergie euphorisante et contagieuse vous guideront aux 4 coins de la piste pour un bal dans lequel vous danserez. Elvis, les Stones, en passant par David Bowie, les Rita Mitsouko…Rien de tel que du son rock pour vous lancer sur le Dancefloor ! Très accessible, le bal Let’s dance s’adresse à toutes et à tous. Il ne faudra pas longtemps pour vous laisser happer par la fièvre du rock et de la danse…tenues, coiffure ou accessoires rock sont les bienvenus ! **A partir de 8 ans**

Sur réservation, tarif 8€ ou 5€

Samedi 25 juin 2022, 20h30 à la Ferme d’en Haut Ferme d’en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-25T20:30:00 2022-06-25T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Ferme d'en Haut Adresse 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Ferme d'en Haut Villeneuve-d'Ascq Departement Nord

Ferme d'en Haut Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-dascq/

Bal Rock organisé par La Ruse Ferme d’en Haut 2022-06-25 was last modified: by Bal Rock organisé par La Ruse Ferme d’en Haut Ferme d'en Haut 25 juin 2022 Ferme d'en Haut Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord