Rock U V vous invite à un Bal Rock exceptionnel en compagnie de JBEY ET SES TORNADES L’Alimentation Générale accueille les Rockeurs toute la soirée pour danser au son des plus grands tubes Rock et Rockab’ Au programme une initiation Danse Rock suivie d’un concert dansant par Jbey et ses Tornades. Jbey et ses Tornades est un groupe de rockabilly très inspiré de la période musicale des années 1950-1960 aux US et en France. ‘Jukebox’ est l’album que le groupe défend actuellement sur scène. Écrit et composé par Jbey, les morceaux varient entre rocks endiablés et ballades country en français et en anglais, à l’instar du temps des yéyés. Créé en 2021, le groupe a joué dans des salles comme la Péniche Antipode ou encore le Bus Palladium. Rock U V est l’école de danse Rock et Swing de l’Université Paris Cité. Cours, ateliers, concerts live, notre équipe fait danser les amoureux du Rock’n Roll, toute l’année. L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris Contact : http://alimentation-generale.net/ https://fb.me/e/3bJiFZ2iL https://fb.me/e/3bJiFZ2iL

