*** Le Bal Rital au Théâtre de Verdure de la Girandole *** Programme en vrac : UN JOUR DE FÊTE – Cie La Girandole / théâtre PREMIÈRE PARTIE MUSICALE TÉLAMURÉ TARANTELLA ROOTS – Apotropaic Tarantella DJ FRANCESCO FLORIO – Italian beats ******* Un jour de fête – Cie la Girandole Guirlandes lumineuses, barbe à papa, amour, manèges, processions religieuses, feux d’artifices, liberté, fanfare de village, habits de fêtes… tissés dans le tissu de souvenirs. Quatre monologues menés au rythme de fanfare. Quatre personnages pour raconter « La fête du village » ********* TÉLAMURÉ TARANTELLA ROOTS – Apotropaic Tarantella Né en 2008 de la rencontre à Paris de trois musiciens d’Italie du Sud, Télamuré Tarantella-Roots est une véritable explosion de voix, de rythme, d’énergie. Baignés depuis leur naissance dans la culture, les traditions, les couleurs de leur terre d’origine Francesco Rosa, Giovanni Semeraro et Francesco Semeraro nous projettent, dès les premières notes, dans un univers musical puissant et captivant, à la fois archaïque et actuel. Télamuré́ tarantella-roots développe dès ses début un style original qui, tout en respectant ses racines traditionnelles, valorise le coté́ « vivant » de ces musiques pour en conserver intactes leur spontanéité́ et leur fraîcheur. La tarantella, la pizzica pizzica, la tammurriata expriment, dans l’interprétation du groupe, toute leur vitalité et leur caractère ancestrale. Leurs rythmes obsessifs, qui dans le passé ont été à l’origine de véritables rituels de transe et de libération, resurgissent avec une nouvelle et incroyable puissance des instruments et des voix des musiciens, et se transmettent dans les pieds et les corps des spectateurs sous la forme de danses instinctives et irréfrénables. La variété des instruments traditionnels, la puissance des voix et la naturelle spontanéité des musiciens sur scène, contribuent à rendre le concert de Télamuré́ tarantella-roots un spectacle haut en couleurs, où l’on peut immédiatement respirer la passion et la joie de vivre qui caractérisent les fêtes populaires de l’Italie du Sud. ********* FRANCESCO FLORIO – italian beats Après 15 ans passés en Angleterre, Allemagne, Thaïlande, Japon et Espagne, Francesco Florio a finalement atterri à Paris ! Pur mélange, il est capable de mixer la crème de la crème de la musique italienne avec le meilleur latin groove, motown, northern soul et autres musiques du monde. Pour terminer la soirée bien comme il faut, un petit coup de Italo-Disco (et oui, si ça revient à la mode il y aura bien une raison !). Chargez à fond les batteries, et préparez-vous à une session éclectique et très, très rythmée ! ************ Tout public TARIF : PRIX LIBRE BAR ET RESTAURATION SUR PLACE – CB ou espèces Dimanche 27 juin 2021 de 17h à 22h30 Théâtre de Verdure de La Girandole 65 rue Pierre de Montreuil, 93100 Montreuil Métro 9 (Mairie de Montreuil), puis bus 122 à Marie de Montreuil et arrêt Saint Just OU à pied de la mairie (15 min). Noctilien pour le retour : N34, arrêt Danton

