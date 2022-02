Bal renaissance par la Compagnie Outre mesure 10,Rue Salvador Allende,La Roche-sur-Yon (85)

Bal renaissance par la Compagnie Outre mesure 10,Rue Salvador Allende,La Roche-sur-Yon (85), 21 mai 2022, . Bal renaissance par la Compagnie Outre mesure

10, Rue Salvador Allende, La Roche-sur-Yon (85), le samedi 21 mai à 16:00

**Bal Renaissance avec la Compagnie “Outre mesure” dirigée par Robin Joly** **au Conservatoire de la Roche sur Yon** **Bal renaissance avec la compagnie Outre Mesure au Cyel dans le cadre de l’aboutissement du projet pédagogique transversal « La danse comme musique » mené au Conservatoire de La Roche-Sur-Yon, samedi 21 Mai 2022 en journée.** La Compagnie Outre Mesure poursuit et enrichit son travail sur le rapport musique-danse, de manière contemporaine puisque fortement imprégnée des répertoires traditionnels, baroques, actuels…, et de la pratique musicalespontanée en vigueur au XVIe siècle : diminutions, ornements, variantes, improvisations… Voici donc un spectacle où Branles en forme de ballets, Mascarades, Bassedanses, Tourdions, Pavanes,Gaillardes, Voltes, Allemandes & Saltarelles seront servi par des musiciens ménétriers et des danseurs. Le Bal Renaissance est un véritable spectacle où le spectateur devient acteur danseur! La pratique des danses récréatives est ancestrale, il suffit d’un pas pour entrer dans la danse… ### Détails Date : 21 mai ### Organisateur [Compagnie Outre Mesure](https://www.compagnie-outre-mesure.com/organisateur/compagnie-outre-mesure/)Téléphone : 06 85 74 25 30 – 02 51 66 26 81 Site Web : [www.compagnie-outre-mesure.com](https://www.compagnie-outre-mesure.com)### Lieu [Centre Culturel Cyel](https://www.compagnie-outre-mesure.com/lieu/centre-culturel-cyel/) 10 Rue Salvador Allende La Roche-Sur-Yon, Vendée 85000 France [+ Google Map](http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=10+Rue+Salvador+Allende+La+Roche-Sur-Yon+Vend%C3%A9e+85000+France)Téléphone : 02 51 47 48 91 *source : événement [Bal renaissance par la Compagnie Outre mesure](https://agendatrad.org/e/35388) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

pas encore indiqué

avec compagnie outre mesure 10,Rue Salvador Allende,La Roche-sur-Yon (85) 10, Rue Salvador Allende, 85000 La Roche-sur-Yon, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T16:00:00 2022-05-21T18:00:00

Détails Autres Lieu 10,Rue Salvador Allende,La Roche-sur-Yon (85) Adresse 10, Rue Salvador Allende, 85000 La Roche-sur-Yon, France lieuville 10,Rue Salvador Allende,La Roche-sur-Yon (85)

10,Rue Salvador Allende,La Roche-sur-Yon (85) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//