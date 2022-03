Bal Renaissance Musée de Bourgoin-Jallieu, 14 mai 2022, Bourgoin-Jallieu.

Bal Renaissance

le samedi 14 mai à Musée de Bourgoin-Jallieu

_Par l’Ensemble Boréades (baroque alternatif)_ Laissez-vous tenter par une expérience humaine et musicale exceptionnelle en compagnie d’un ensemble musical et d’une chorégraphe passionnés, autour d’une musique qui ne demande qu’à être redécouverte. L’Ensemble Boréades vous fera découvrir les danses d’autrefois : la pavane, « danse de couple grave et sérieuse », la gaillarde, « vive et gaie » ou encore l’allemande, au son d’instruments anciens étonnants, la viole de gambe, le cistre ou le nyckelharpa, accompagnés de percussions et de flûtes-à-bec. Instant de fête et de convivialité, ce bal sera l’occasion, pour tous, de voyager dans le temps à la rencontre d’une époque bien souvent oubliée, mais pleine de vie et d’allégresse.

Nombre de place limité à 45 personnes

Pour cette soirée exceptionnelle, le Musée de Bourgoin-Jallieu vous propose un voyage dans le temps… Petits et grands, laissez-vous entrainer par l’Ensemble Boréades dans un bal Renaissance !

Musée de Bourgoin-Jallieu 17 rue Victor Hugo, 38300 Bourgoin-Jallieu, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes, France Bourgoin-Jallieu Isère



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:30:00 2022-05-14T20:30:00;2022-05-14T21:45:00 2022-05-14T22:45:00